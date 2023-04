Jessica Aidi sul marito Marco Verratti: "L'ho conosciuto nel ristorante in cui lavoravo"

"Marco Verratti? L'ho conosciuto nel ristorante in cui lavoravo, ma non ci siamo parlati subito". Ospite a "Verissimo" Jessica Aidi parla della sua storia d'amore con il calciatore, centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana.

"Abbiamo iniziato a parlare dopo un po' perché lui veniva spesso", racconta la modella, ripercorrendo le tappe salienti della relazione, compresa la proposta di matrimonio a Marrakesh. "Non me lo aspettavo, all'inizio non avevo nemmeno capito", confessa Aidi. "Eravamo nel deserto e a un certo punto si è illuminata la scritta 'J cuore M' e io ho pensato che fosse 'I love Marrakesh'. Più che emozionata, ero scioccata".

L'indossatrice spiega, quindi, l'emozione del giorno del sì: "È stato un matrimonio molto intimo, c'erano solo una sessantina di persone. La famiglia e gli amici più stretti".