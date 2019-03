Jeremias Rodriguez: “Soleil mi piace, ma innamorato è un parolone”

“Soleil mi piace molto ma ‘innamorato’ è un parolone”. Così Jeremias Rodriguez, ex concorrente dell’ "Isola dei famosi", parla a "Verissimo" del suo rapporto con Soleil Sorge. Una relazione che non sembra essere nata durante il reality show, ma che era già scattata sull’aereo che portava i concorrenti verso la location prescelta per il programma.



“Ci hanno dovuti tenere separati”, spiega il fratello di Belen, che sottolinea come la donna gli piaccia molto. “Per voi è stata una Laguna Blu, altro che un’Isola” commenta divertita la conduttrice Silvia Toffanin. Rodriguez parla poi del caso Corona-Fogli: “Fabrizio è una persona intelligente ma dimostra di non aver capito nulla”.