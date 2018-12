Secondo il sito Jennifer potrebbe interpretare la madre separata di Jo, dal momento che in una precedente dichiarazione la star Camilla Luddington aveva anticipato che i genitori della dottoressa avrebbero fatto la loro comparsa in questa stagione.

Dopo aver vinto l'undicesima stagione di "Dancing With the Stars", negli ultimi otto anni Jennifer Grey era stata messa in disparte, anche se ha comunque continuato a lavorare a Hollywood: è stata infatti nel cast della serie tv "Red Oaks" su Amazon Prime e quest'anno è apparsa nel film Untogether.

La ABC ha finalmente deciso di chiamare l'attrice dandole un ruolo nientemeno che in "Grey's Anatomy", il medical drama targato Shonda Rhimes giunto alla quindicesima stagione e considerato uno dei maggiori successi televisivi di sempre.