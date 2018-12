Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo: "Io e Patrick Dempsey non ci parliamo più"

Sul set si sono innamorati facendo sognare milioni di fan. Ma una volta finite le registrazioni di "Grey’s Anatomy", Ellen Pompeo e Patrick Dempsey si sono ignorati. A rivelarlo è l'attrice in una intervista rilasciata a Jada Pinkett Smith: "Non ci siamo più parlati", ha raccontato. La dichiarazione è stata ripresa dai medie e la star si è arrabbiata: "Di un lunga intervista in cui si è parlato anche di razzismo avete estorto solo questa frase".