Jared Padalecki è stato arrestato per aggressione e ubriachezza 

Alticcio, all'uscita di un pub domenica mattina presto, e rissoso, Jared Padalecki, attore protagonista dei telefilm "Supernatural" e "Una mamma per amica", è stato arrestato ad Austin, in Texas, con le accuse di violenza e ubriachezza. Stando ai testimoni oculari avrebbe aggredito sia il barista sia il titolare del locale.



L'attore è stato filmato da alcuni passanti mentre usciva dal pub Stereotype ad Austin, di cui è assiduo frequentatore e presumibilmente anche un investitore, completamente ubriaco dopo aver assestato un pugno in faccia al barman del locale. Una volta fuori avrebbe aggredito sia un amico che tentava di calmarlo sia il titolare del locale. Non contento, all'arrivo della polizia Padalecki avrebbe sfidato anche gli agenti tirando fuori dei mazzetti di soldi e buttandoglieli contro.



Trattenuto alla centrale di Polizia per lui sarebbe stata fissata una di 15mila dollari che al momento non si sa se sia già stata pagata da qualcuno o meno.