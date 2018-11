Jane eliminata dal Grande Fratello Vip, Gianmarco: “Non è tornata a casa”

Tiene ancora banco il triangolo amoroso che vede coinvolti Jane Alexander, l’ex fidanzato Gianmarco Amicarelli e l’ex velino Elia Fongaro. Gianmarco, alla seconda intervista consecutiva a ‘Domenica Live’, racconta e specifica che “Jane non è ancora tornato a casa, credo sia a Roma da qualche amica”. Dal canto suo elia Fongaro, anche lui ospite nel salotto di Barbara D’Urso – in due momenti diversi – si è dichiarato stufo: “Non ne posso più di tutte queste domande su me e Jane. Sei innamorato? Non sei innamorato? Non intendo rispondere più a nessuno”. L’ex velino prova a salvarsi con un: “L’importante è che chiariscano Jane e Gianmarco”. Amicarelli non replica: “Non conosco abbastanza bene Elia per giudicarlo, ma come ho detto la settimana scorsa: ce l’ho più con lei che con lui”.