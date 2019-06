Jada Pinkett rivelazioni hot di fronte alla figlia: "Ho provato il sesso a tre"

Durante il suo talk show "Red Table" Jada Pinkett non si è mai tirata indietro e ha risposto sempre con sincerità, anche di fronte agli argomenti più imbarazzanti. Non ha fatto eccezione nemmeno questa volta e alla domanda della figlia Willow, visibilmente a disagio, la moglie di Will Smith ha ammesso di aver provato il sesso a tre. "Ero molto, molto giovane ma non mi è piaciuto. L'ho fatto una volta e ho capito che non faceva per me".