"Il principe di Bel Air", Jada Pinkett: "Prima di incontrare Will Smith uscii con Alfonso Ribeiro"

Tra alti e bassi la coppia ha festeggiato 21 anni di matrimonio e Jada non ha dimenticato il loro primo incontro: "La prima volta che ti vidi era durante i provini del Principe di Bel-Air. Avevo 19 anni e mi dissero che ero troppo bassa, ma tu eri lì....". Jada non entrò nel cast, ma Ribeiro fu il legame con il suo futuro marito: "Credo proprio di essere uscita con Alfonso una volta. Non ricordo bene, perché sono uscita con un sacco di persone" ha confessato candida la Pinkett.



"Alfonso (Ribeiro) conosceva tutti e che ti aveva portato a fare un giro in moto, o qualcosa di simile. Appena ti vidi non so cosa successe ma scattò qualcosa, capii che c'era qualcosa di magico nelle nostre energie" ha ricordato Will, svelando che il primo approccio fu disastroso. "Andai a vederla durante le registrazioni di 'A Different World' (spin-off dei 'Robinson' in cui recitava Jada ndr.) e chiesi ad Alfonso di presentarci. Lei però chiese 'ma chi è quella ragazza che è con lui?'. Era Sheree, la mia prima moglie. Non ci presentammo quel giorno...".