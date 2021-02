Ivano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di campagna: pace in tv dopo sei anni

"La tua voce ci è mancata moltissimo, per me eri il bastone della mia vecchiaia". Nell'ascensore di "Live - Non è la d'Urso", Ivano Michetti e Nick Luciani si ritrovano dopo anni di separazione e liti. "Il biondo" del famoso gruppo si era allontanato 2014 dopo una discussione avuta con il resto della band e in particolare proprio con Michetti.

Da allora i due non si era più visti e tutti i tentativi di riavvicinarsi erano naufragati. Nel settembre 2020 Michetti ha avuto un ictus e ha subìto due interventi al cuore. Durante la degenza il cantante ha deciso di far pace con Nick. "Dopo ventuno anni? Mi è mancato un papà, eravamo come padre e figlio", le parole di Nick prima dell'abbraccio.