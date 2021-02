Barbara d'Urso risponde alle critiche: "Orgogliosa di parlare di politica"

"Sono orgogliosa di fare in modo che i politici parlino il linguaggio della gente". Barbara d'Urso apre la puntata di "Live - Non è la d'Urso" rispondendo alle critiche ricevute in settimana dopo il tweet del segretario del PD, Nicola Zingaretti, che in settimana aveva ringraziato la conduttrice per aver portato la politica vicino alle persone grazie al suo programma.

"Mi sono ritrovata all'interno di un vero e proprio dibattito politico, sulle prime pagine di tutti i giornali dopo un tweet di Nicola Zingaretti, che ringrazio - ha spiegato Barbara d'Urso - io parlo di politica, di violenza sulle donne, di omofobia e lo faccio in maniera popolare, è il mio modo, e lo faccio perché penso che questi temi debbano entrare nelle case ed essere ascoltati dalla gente".

La conduttrice ha poi concluso: "Tutto questo è nato perché Live - Non è la d'Urso va avanti ancora per un mese e poi si ferma qualche puntata prima per poi riprendere nella nuova stagione. Questo ci permetterà di tornare alla vecchia diretta di quattro ore di Domenica Live, poi tutti i programmi ripartiranno come sempre a settembre".