Iva Zanicchi tra canzoni e ricordi: secondo appuntamento con il one woman show "D'Iva"

Ufficio stampa

Canale 5 celebra la straordinaria carriera di Iva Zanicchi con "D’Iva", con il secondo appuntamento del one woman show in prima serata giovedì 11 novembre. Grandi ospiti si alterneranno sul palco per omaggiare una delle più grandi e poliedriche artiste che si è distinta nel panorama dello showbiz italiano per il suo carattere meraviglioso: non si è mai presa troppo sul serio ed è sempre stata schietta e autoironica nonostante un timbro vocale unico che, negli anni, le ha consentito di spaziare tra i generi musicali più diversi.