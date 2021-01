Iva Zanicchi e il Covid: "Avete pensato in molti che me ne andassi...e invece"

Iva Zanicchi torna in tv dopo essere guarita dal coronavirus e di certo non ha perso il sorriso e il buon umore. La cantante è ospite di "Verissimo" dopo essere stata ricoverata in ospedale per Covid e a pochi giorni dal suo 81esimo compleanno, che cade il 18 gennaio. "Voi pensavate che me ne andassi, vero? A 80 anni ha preso il Covid, va all'ospedale, lo so che lo avete pensato in molti" ha affermato ridendo la cantante, ringraziando per le molte manifestazioni di affetto ricevute.

"E invece sono ancora qui e farò una grande festa per i miei 90 anni e vi invito tutti", scherza l'artista.