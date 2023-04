"Isola Party", il digital show con Giorgia Palmas e Andrea Dianetti al via dal 17 aprile

"Isola Party", il format digitale che procede e commenta "L'Isola dei famosi", torna su Mediaset Infinity. Tutti i lunedì, a partire dal 17 aprile, Giorgia Palmas e Andrea Dianetti porteranno gli spettatori alla scoperta del survival game di Canale 5, con interviste, approfondimenti, giochi e momenti interattivi con la community.

Per due ore, spazio e commenti sulla settimana dei naufraghi, con contributi video e anticipazioni su quello che accadrà durante le puntate del reality in onda su Canale 5. Anche il pubblico avrà un ruolo da protagonista, con la possibilità di interagire utilizzando l'hashtag #isolaparty e una novità assoluta per essere coinvolti in prima persona attraverso un nuovo meccanismo di interattività.

Chi è Giorgia Palmas - Nata a Cagliari il 5 marzo 1982, Giorgia Palmas deve il suo esordio nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a Miss Mondo 2000, dove raggiunge il secondo posto dell'ambito concorso. Due anni dopo entra a far parte del cast di "Buona Domenica" e si aggiudica la prima edizione del programma "Veline" per arrivare a esibirsi a "Striscia la Notizia", in coppia con Elena Barolo.

Al termine dell'esperienza al tg satirico, Giorgia Palmas prosegue la sua carriera partecipando a diverse trasmissioni televisive e affermandosi così come conduttrice. Nel 2011 vince l'ottava edizione de "L'Isola dei Famosi" e nell'estate dello stesso anno è alla guida di "Paperissima Sprint", rinnovando l'esperienza con Vittorio Brumotti e il Gabibbo anche nel 2013 e nel 2014.

Chi è Andrea Dianetti - Classe 1987, Andrea Dianetti esordisce in tv ad "Amici di Maria De Filippi" andando a un passo dalla vittoria. In poco tempo si conferma come attore e ricopre ruoli importanti in fiction e al cinema, senza tralasciare il teatro. Nel 2019 è protagonista della sitcom in onda su La5 "Ricci e Capricci", ma oltre agli impegni come attore, regista e autore, Dianetti si cimenta anche nelle vesti di presentatore e co-presentatore. Tra il 2021 e il 2022 conduce "Isola Party" e "Pupa Party" e a distanza di un anno è nuovamente pronto alla nuova conduzione.