"L'Isola dei Famosi", Mario Adinolfi ricorda la sorella in lacrime: "Penso a lei tutti i giorni"

Mario Adinolfi è quindi chiamato a un confronto diretto con Veronica Gentili, la quale lo invita ad analizzare il percorso fatto fin qui nel reality: "Questo viaggio è qualcosa che mi ha per certi versi annichilito. Prima di partire per la paura, oggettivamente, di non essere all'altezza di una sfida del genere. E poi mentre ero qui nel contrastarmi con il mio io, che è molto soverchiante. Qui ti misuri con la natura, con l'immenso, con Dio e ti senti infinitamente piccolo ma anche infinitamente in connessione con tutto ciò che ci manca. E nella mia vita tutti sanno che mia sorella è l'elemento decisivo di un'esistenza che poi è andata avanti lo stesso però. È andata avanti come inno alla vita, chiedendo a lei di proteggermi come può. E lo ha fatto, se mi ha fatto arrivare qui lo ha fatto davvero".

Mentre a proposito della decisione di partecipare a "L'Isola dei Famosi", dove ha già perso oltre dodici chili, spiega: "Non ho accettato la sfida per perdere peso, l'ho fatta per costruire un percorso in cui il perdere peso avesse senso".