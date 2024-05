L'atteggiamento del modello, infatti, sembra dare fastidio a molti. A partire da Matilde Brandi: per l'ex diva del Bagaglino, i comportamenti di Artur sono sopra le righe e per questo motivo ha deciso di rimproverarlo in maniera secca. Una ramanzina che non è piaciuta a Dainese che ha replicato all'ex concorrente del "GF Vip" dando vita a un acceso faccia. "Io faccio quello che mi piace fare e dico quello che preferisco dire" è il pensiero di Artur, che spiega agli di volersi vivere l'esperienza come meglio crede. "Sono fatto così", aggiunge.