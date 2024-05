Aras Senol riceve un dolce messaggio di incoraggiamento durante la dodicesima puntata de "L'Isola dei famosi". A mandarglielo è la sua fidanzata Eylül Sahin. Per il volto di "Terra Amara", però, non è stato facile ottenere la possibilità di vedere il videomessaggio registrato per lui dalla compagna: lo ha dovuto guadagnare.