L'atteggiamento ostile della compagna non piace affatto ad Artur: "Da un po' di tempo Matilde fa delle battutine sul cibo, sinceramente non mi fa piacere. Abbiamo un rapporto tranquillo, ma questa cosa non mi piace e gliel'ho detto". Da parte sua la Brandi crede che il naufrago non si impegni così tanto come dice. "Ha la fortuna di pescare ma poi non va a prendere le esche, a prendere la legna non ci va... Mette sempre lui davanti a tutti. Quando oggi ha detto che aveva pescato per noi, mi ha fatto ridere".