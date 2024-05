"L'Isola dei Famosi 2024", il racconto dell'undicesima puntata

Il rapporto tra Artur e Khady

Negli ultimi giorni il rapporto tra i due è arrivato veramente ai ferri corti, con continue discussioni anche molto accese. Vengono così messi a confronto faccia a faccia. Artur dice di avvertire come mancanza di rispetto alcuni termini che la ragazza usa nei suoi confronti senza troppo pensarci. Lui capisce che è il suo modo di fare ma non lo accetta comunque. Lei di contro dice di non sopportare più gli atteggiamenti egoistici di Artur. Si arriva poi al punto di un'azione che Artur avrebbe compiuto fuori dalle regole e per la quale Khady l'avrebbe coperto. Vladimir la sprona a dire apertamente a cosa si riferisca ma la ragazza non cede e continua a parlare in maniera fumosa e allusiva senza chiarire e dice che nel caso "lui dovrebbe confessare qualcosa". Anche Greta dallo studio invita Khady a dire cosa stia coprendo. Il confronto si conclude con la possibilità di entrambi di mandare in nomination l'altro e mentre Khady nomina Artur lui non restituisce la nomination.