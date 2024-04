"L'Isola dei famosi", infortunio in diretta per Marina Suma: intervengono i medici | Mancamento per Francesco Benigno

Da subito l'infortunio è apparso serio: "Marina ti sei fatta male?", è stata la domanda di Elenoire Casalegno. "Malissimo", è stata la replica dell'attrice. "Arrivano i soccorsi per controllare - ha detto Vladimir Luxuria riprendendo la linea dall'Honduras -. In questo momento ci sono io in onda ma vi posso assicurare che ci sono i medici che stanno visitando Marina, perché la salute è assolutamente prioritaria".

Gli aggiornamenti su Marina Suma e il mancamento di Benigno

Poco più tardi, Elenoire Casalegno ha dato ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute di Marina Suma: "Per ora pare nulla di grave - ha detto l'inviata del programma in diretta dall'Honduras -, gli affetti non si devono preoccupare. Al momento Marina sta facendo accertamenti più approfonditi ed è in buonissime mani". Anche Francesco Benigno non è stato bene nel corso della diretta. Anche in questo caso, è stata Elenoire Casalegno a comunicarlo allo studio e al pubblico a casa: "Francesco Benigno non è presente - ha esordito -, anche lui è stato poco bene e ha avuto un mancamento. Ora lo stanno visitando ma dovrebbe rientrare a breve".