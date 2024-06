Ha nuotato per oltre cinque minuti per raggiungere Cayo Gallo dove poi ha incontrato la fidanzata. È Aras Senol che anche nella finale de "L'Isola dei Famosi" ha dimostrato di saper lottare e di non arrendersi anche quando le pinne per raggiungere l'isolotto gli sono sfuggite dai piedi, perché della misura sbagliata. Proprio per questo motivo l'opinionista Sonia Bruganelli e la conduttrice Vladimir Luxuria hanno chiesto che gli venisse riconosciuto, in ogni caso, il bonus anche se la sfida non è stata regolarmente superata per pochi secondi.