Tania sembrava in vantaggio, ma alla fine a vincere la prova è Juliana Moreira che fa guadagnare un bonus al marito Edoardo. Per Edoardo, però, le sorprese non finiscono qui. Il naufrago, infatti, riceve anche una sorpresa da parte dei figli che in collegamento dallo studio riescono a parlare con il padre dopo due mesi. Edoardo Stoppa visibilmente commosso non riesce a trattenere le lacrime. "Sappi che comunque vada, per me sei il vincitore. Hai dimostrato talento, gentilezza, persistenza e, più di tutto, hai superato i tuoi limiti. Mi manchi tanto, tanto", così la figlia Lua. "Senza di voi non riesco a essere felice", dichiara in lacrime il naufrago.