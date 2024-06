Non è riuscita ad arrivare in finale, ma Matilde Brandi rientrata in Italia dall'Honduras è stata accolta dal suo compagno Francesco Tafanelli che le ha organizzato una sorpresa nello studio de "L'Isola dei Famosi". I due si sono abbracciati e Tafanelli ha regalato a ll'ex naufraga un bellissimo mazzo di rose rosse.