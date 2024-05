"L'Isola dei Famosi", Dario Cassini eliminato: cinque in nomination

Dario Cassini è stato eliminato da "L'Isola dei Famosi". Il naufrago arrivato da non molto in Honduras ha perso al televoto contro Artur Dainese, Linda Morselli, Karina Sapsai ed Edoardo Franco. Prima di lasciare il reality il naufrago ha dichiarato: "Grazie perché una vita spesa per il pubblico, è bello regalare risate, noi non salviamo vite ma le rendiamo più allegre per qualche ora. Era questo il percorso che mi ero immaginato e come sai non mi sarei perso per niente al mondo la possibilità di vedere qualche puntata da studio per capire come funzioni. Torno da mio figlio Raffaele, l'unica cosa che conta nella mia vita".

Sono cinque i naufraghi in nomination. Si tratta di Matilde Brandi, Karina Sapsai, Artur Dainese e Linda Morselli. A questi quattro si aggiunge Edoardo Stoppa scelto dalla leader della settimana Khady Gueye.