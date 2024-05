"L'Isola dei Famosi", Khady Gueye si scaglia contro Artur Dainese e lo nomina

Sembravano molto uniti a "L'Isola dei Famosi" e, invece, adesso Khady Gueye e Artur Dainese sembrano più lontani che mai. Nell'ultima puntata del reality di Canale 5 si confrontano in un faccia a faccia e la modella non fa sconti. Dopo essersi salvato all'ottavo televoto, Artur parla delle recenti discussioni con Khady e dice: "Secondo me a volte è molto impulsiva e quindi sbrocca con me perché è più facile essendo amici. Pensa di non mancarmi di rispetto quando mi dice certe cose. Io le ho spiegato che questo atteggiamento non mi piace e abbiamo anche chiarito, ma quando usa alcuni termini non mi piace".

Khady, però, non sembra essere d'accordo con Artur e spiega di essere molto delusa dal suo atteggiamento. La naufraga credeva molto nel loro legame e, invece, si è dovuta ricredere quando ha capito che Dainese penserebbe solo al gioco e alla finale. "Mi stanno iniziando a pesare i suoi atteggiamenti egoistici, te l'ho fatto notare ma ci sono ancora. Ho perso la pazienza perché avevo accumulato tante cose e tu continui con questi atteggiamenti. Ho sbagliato nei modi, perché spesso mi pongo in modo sbagliato passando dalla parte del torto. È un giocatore e agisce per se stesso", spiega Khady che poi racconta di aver coperto spesso alcuni atteggiamenti dell'amico, pagando da sola le conseguenze nel gioco.

A quel punto Vladimir Luxuria propone ai due naufraghi uno strumento per vendicarsi. Entrambi possono scegliere di scambiarsi il bacio di Giuda e decidere così di nominarsi. Questa volta la naufraga sembra davvero decisa a farla pagare al naufrago e lo bacia, mentre Artur si rifiuta e dichiara di non avere nessuna ragione per nominare l'amica. "Una tattica anche questa", commenta l'opinionista Dario Maltese che non crede nella buona fede del naufrago.