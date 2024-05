Edoardo Franco si rasa a zero per il bene del gruppo: poi incontra la fidanzata Valentina 

È un puntata piena di sorprese per Edoardo Franco. Nell'ultimo appuntamento con "L'Isola dei Famosi" lo chef si salva al televoto e subito dopo dimostra di sapersi sacrificare per il bene del gruppo e non esita un attimo quando Vladimir Luxuria gli propone di rasarsi a zero in cambio di una cena composta da quattro portate. Non una scelta semplice per il naufrago molto legato ai suoi capelli, ma davanti a un pasto completo per tutti lo chef non oppone resistenza e si fa rasare a zero in diretta.

Non tutti i mali vengono per nuocere e davanti al coraggio mostrato dal naufrago, la conduttrice premia Edoardo con una sorpresa molto romantica. In Honduras arriva Valentina, la fidanzata dello chef, e i due si stringono subito in un forte abbraccio. "Non sono molto romantica - dichiara Valentina quando parla di sé - ma dimostro le cose con i fatti: non mi piace la tv e per lui sono arrivata fin qui".

Valentina ha la possibilità di rimanere con Edoardo fino alla fine della puntata, ma i due si sottopongono presto a una prova insieme. I due fidanzati infatti devono rispondere a tre domande sulla loro relazione, senza però consultarsi. Nonostante qualche inesattezza Edoardo e Valentina riescono a rispondere correttamente alla maggior parte delle domande e il naufrago riesce a ottenere una nuova ricompensa.