"Isola dei Famosi", tra gli Accoppiados nascono le prime liti per il cibo

La tribù utilizza gli avanzi per pescare, in disaccordo con il "cuoco" Simone Antolini

Nella tribù degli Accoppiados il gruppo decide di utilizzare la zuppa avanzata per pescare, in disaccordo con il cuoco Simone Antolini. "Avevo espressamente detto di non buttarlo, perché avremmo potuto utilizzarlo nei giorni successivi", sottolinea il ragazzo al pescatore della tribù Fabio Ricci dei Jalisse.

Simone Antolini: "Avevo detto di non buttare il brodo" Il pescatore degli Accoppiados, Fabio Ricci dei Jalisse, dopo l'accaduto si confronta con il "cuoco" della tribù Simone Antolini. Quest'ultimo dichiara di aver detto di non gettare il brodo: "Paolo (Noise) mi chiese di buttarlo, ma ho detto di no. Lui era d'accordo con me, mentre Marco (Mazzoli) invece no. Il riso potevamo anche gettarlo, tanto era la nostra parte che era avanzata, ma il succo d'oro era il brodo. Dentro c'era la carota, il pesce e tutto l'amido del riso". Per il ragazzo il brodo salato "era ancora meglio perché si sarebbe potuto diluire. Sin da subito dissi che avremmo potuto utilizzarlo nei giorni a venire. Avevo espressamente detto di non buttarlo".

Fabio Ricci: "Mi hanno detto che potevo usarlo per pescare" Fabio chiarisce di aver chiesto l'autorizzazione al gruppo prima di utilizzarlo per pescare, ma in quel momento Antolini non era presente. A questo punto Simone sottolinea di avercela con lui: "Non do la colpa a te, io l'avevo detto chiaramente a Paolo. Del riso non mi importava, ma il brodo l'avrei riutilizzato sicuramente ieri e forse anche oggi. Doveva richiederlo a tutti, finché tutti dicevamo sì. Come faccio io quando bisogna prendere una decisione collettiva".

La difesa di Cecchi Paone In difesa di Fabio interviene anche Alessandro Cecchi Paone: "Lui è una persona deliziosa, non avrebbe mai fatto un gesto così brutto come buttare del cibo". "Ho visto che si è avvicinato a me, che stavo facendo il bagno, e ha gettato gli avanzi in mare", ha raccontato il conduttore. "Quando gli ho chiesto spiegazioni mi ha detto che la pentola era rimasta scoperta tutta la notte, era piena d'insetti e foglie. Per questo voleva fare una pastura da utilizzare come esca. Non mi sembrava facesse nulla di male, voleva utilizzare il rifiuto della cucina".