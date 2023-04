"Isola dei famosi", lite furibonda tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo: "Sei una pescivendola"

A pochi passi dall’accampamento delle Chicas, infatti, d’improvviso sbuca un boa che in pochi secondi manda in tilt tutti. Corinne in primis, che in preda al panico non riesce a darsi pace e prova a capire come poter sfuggire al rettile. A tranquillizzarla è Alessandro: in qualità di divulgatore scientifico, il naufrago le spiega che la natura dei serpenti è quella di dormire in posti caldi e per questo le consiglia di posizionare la sua stuoia in riva al mare, così da evitarli. "Il serpente ha bisogno del calore della roccia, se dormi più lontano, rivolta così, non ti farà niente. Esiste una cosa che si chiama scienza, so quello che faccio", la rassicura.

È scontro tra Nathaly Caldonazzo e Cecchi Paone Anche Nathaly prova a dare conforto a Corinne ma, non condividendo l’idea del conduttore, decide di dare altri consigli all’attrice e la invita a passare la notte con loro. "Sei una pescivendola", la apostrofa Alessandro. E la risposta non si fa attendere: "Pescivendola a chi? Ma ti rendi conto?!" e poi gli dà del misogino. Cecchi Paone poi si rivolge a Corinne: "Scegli tu se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo". "Ragazzi, però non fate così perché vi agitate", suggeriscono inutilmente i compagni. Corinne non nasconde i sensi di colpa in quanto riconosce nella sua fobia la causa scatenante del litigio, ma viene subito tranquillizzata da Simone...