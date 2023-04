"Isola dei Famosi 2023", prima punizione per gli Accoppiados

Fabio Ricci dei Jalisse, con l'aiuto degli latri membri della tribù, escogita un piano per accendere il fuoco utilizzando la lente dei suoi occhiali. Chiedono poi aiuto ad Andrea Lo Cicero degli "Hombres" per mantenerlo vivo. Lo Spirito dell'Isola però se ne accorge e li costringe a spegnere il prezioso falò.

Il primo fuoco degli Accoppiados Dopo l'entusiasmo per la prima puntata dell'"Isola dei Famosi 2023" i naufraghi iniziano a scontrarsi con le difficoltà quotidiane. Gli Accoppiados in particolare, stanchi e affamati, cercano in tutti i modi di accendere il fuoco. Dopo diversi tentativi andati a vuoto, decidono quindi di utilizzare la lente degli occhiali di Fabio Ricci e questa volta la fiamma si accende. Per mantenere viva la fiamma chiedono poi aiuto alla tribù degli "hombres".

La punizione dello Spirito La felicità, però, dura poco. Arriva infatti una comunicazione per loro: "Lo Spirito dell'Isola vi osserva sempre. Le regole erano chiare e tra queste c'era il divieto di aiutarsi fra gruppi avversari. Il fuoco è stato acceso con la collaborazione di naufraghi di tribù diverse, quindi verrà immediatamente spento". Gli Accoppiados ritengono però la punizione ingiusta. "Lo abbiamo acceso noi, abbiamo chiamato solo un attimo Andrea (Lo Cicero) per assistere", si lamenta Simone Antolini. I video però non mentono e mostrano chiaramente Luca Vetrone (tribù Hombres) che soffia sulla brace. "Non posso negarlo, mi spiace per loro ma se sono queste le regole ci faremo più attenzione", ammette amareggiato il ragazzo

