"Isola dei Famosi 2023", prima notte tra discussioni e ricerca del fuoco

Sull'Isola dei Famosi i Naufraghi stanno prendendo confidenza con la nuova situazione.

Dopo la prima puntata si sono preparati ad affrontare la prima notte organizzando al meglio gli spazi e cercando le zone migliori dove accamparsi. Arrivati su Playa Tosta si mettono subito al lavoro per la costruzione delle capanne, ma la prima e principale preoccupazione per tutti ora è l'accensione del fuoco. Avere il fuoco significa potersi scaldare, cuocere il cibo e fare in modo che la notte non sia troppo buia.