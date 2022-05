"Isola dei Famosi", segui la puntata in diretta

Marco Maccarini è l'eliminato e deve lasciare la Palapa, il bacio di giuda è per Estefania. Ma non sarà il solo: un’altra eliminazione si abbatterà sui concorrenti ancora in gioco e il pubblico da casa potrà mandare a Playa Sgamadissima un altro naufrago attraverso un televoto flash. E proprio a Playa Sgamadissima i due eliminati si scontreranno con Roger Balduino e due tra loro dovranno tornare definitivamente in Italia.

MACCARINI LASCIA LA PALAPA

- Tra Lory Del Santo, Estefania Bernal, Marco Maccarini, Nick Luciani e Marialaura De Vitis a dover lasciare la Palapa è Maccarini. E' lui il primo "eliminato" che cambia spiaggia e prima di raggiungere Playa Sgamadissima dà il bacio di Giuda a Estefania.

MARCO, PAMELA E MARIALAURA AL TELEVOTO

- Estefania si salva pescando un bastoncino rosso: parte il gioco del salvataggio a catena. Estefania salva Edoardo Tavassi che salva Carmen che salva Nick che salva Lory Del Santo. Marco Cucolo al televoto. Nuova prova, gli ultimi due vanno in nomination con Marco: Pamela e Marialaura sono in nomination con Cucolo.

IL PERCORSO DI NICOLAS VAPORIDIS

- Il percorso sull'isola ha cambiato molto Nicolas, che essendo un attore all'inizio temeva di compromettere il suo lavoro prendendo parte a questa nuova avventura: "Questa esperienza mi ha permesso di aprirmi sempre di più, se non avessi accettato me ne sarei pentito per tutta la vita". Per lui c'è un videomessaggio speciale, quello del regista Fausto Brizzi che a 24 anni lo scelse come protagonista del suo film "Notte prima degli esami". "Io c'ero sempre - dice il regista - e sono qui a tifare per te. Anche quando ti hanno proposta l'isola. Sono certo che tornerai una persona migliore". "Lui per me è stato importantissimo, ho imparato da lui molte cose" spiega Nicolas che, preso dall’emozione e con le lacrime agli occhi, non fa altro che ringraziare Fausto per lo splendido messaggio.