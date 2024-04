Ottimo esordio per la nuova edizione de "L'Isola dei Famosi"

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5

"Ottimo debutto per l’attesa, nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” e grande esordio alla conduzione per Vladimir Luxuria - spiega in una nota Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 - Una serata ricca di emozioni, dove hanno brillato, oltre a Vladimir, gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e l’inviata Elenoire Casalegno. Un successo per il quale Canale 5 ringrazia lo staff autorale e produttivo di Banijay Italia e Mediaset, il regista Roberto Cenci e gli isolani, chiamati a mettersi alla prova nell’impegnativa Cayo Cochinos. In bocca al lupo!".