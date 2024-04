Nel corso di questi ultimi giorni, a portare scompiglio è stato soprattutto il furto di cibo e la successiva divisione delle scorte . Lo Spirito dell'Isola infatti ha dimezzato le porzioni di riso di Khady e Pietro, perché hanno mangiato del cibo rubato. La ragazza però non ci sta e inizia un battibecco con il leader, Samuele, che invece è ligio nel far rispettare le regole.

Tgcom24

Porzioni dimezzate di riso Avendo violato il regolamento, mangiando cibo rubato, Pietro riceve una punizione dallo Spirito dell'Isola: per i prossimi cinque giorni potrà mangiare solo metà razione di riso.

I naufraghi si chiedono chi siano gli altri “ladri”. Alvina racconta che, nel corso della precedente giornata, le è stato offerto del riso rubato, ma lei si è rifiutata di mangiarlo. Poco dopo, Khady decide di uscire allo scoperto e ammette di aver mangiato del riso. La sua dichiarazione, però, suscita in Greta non poca rabbia e tra le due si accende un piccolo battibecco. La punizione dello Spirito dell’Isola, quindi, colpisce anche Khady.

Leggi Anche "L'Isola dei Famosi 2024", dopo il furto del cibo arriva il provvedimento



Anche Pietro si ribella In qualità di Leader, Samuel organizza una riunione durante la quale chiede ai compagni di esternare le opinioni sorte in seguito alla quata puntata. Tra le tante questioni emerge quella relativa ai turni per il controllo del fuoco che scatena un’accesa discussione tra Pietro, Daniele e il resto del gruppo. Samuel chiede a Pietro di contribuire nelle mansioni quotidiane, ma lui ribadisce di non voler ricevere ordini.

A questo punto, Greta propone a Pietro di gestire in totale autonomia le sue porzioni di riso, così da non dover più dipendere dal gruppo. Pur non essendo d’accordo con la proposta, il poeta accetta il compromesso ma commenta: “Se soffrirò sarà causa vostra”.

Nonostante le discussioni, sull’Isola non sono mancati i momenti di relax e di confidenze. Con uno sguardo rivolto al passato, Arutr, Maité, Greta e Alvina hanno raccontato le loro esperienze di vita e, proprio quest’ultima, si è lasciata sfuggire alcuni interessanti aneddoti riguardanti una sua precedente relazione.

Su Playa Segreta, invece, Stoppa, Sonny e Rosanna hanno deciso di intraprendere questa avventura facendo prevalere il loro spirito collaborativo e creativo. Nel corso della quarta puntata, Vladimir aveva chiesto ai tre Naufraghi di costruire una zattera per raggiungere il resto del gruppo. E loro hanno portato a termine l'incarico. E, muniti di ricompensa, partono verso Playa Espinada.



Ma non è tutto. Subito dopo essersi ambientato sulla nuova Playa, Stoppa si è anche cimentato nell’accensione del fuoco.

Arrivati su Play Espinada Rosanna/Rosy e Sonny si presentano agli altri naufraghi, ma il loro entusiasmo e la loro vitalità crea un po' di confusione e di fastidio nei concorrenti di più vecchia data, che non sembrano particolarmente contenti dei nuovi arrivati, troppo chiassosi e chiacchieroni.