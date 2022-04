"Isola dei Famosi", Jeremias e Nicolas contro Ilona Staller: "Non fai nulla dalla mattina alla sera"

I naufraghi iniziano a sentire stanchezza e fame e basta poco per far scoppiare un litigio. L'ultima polemica ha riguardato il ruolo di Ilona Staller su Playa Accopiada. Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez hanno accusato l'ex pornostar di non impegnarsi abbastanza per il gruppo e di trascorrere le giornate a prendere il sole.

"Qui ognuno fa quello che può - ha detto Vaporidis a Cicciolina -, quindi anche tu puoi fare quello che puoi, nessuno ti chiede di fare di più". Jeremias ha poi rincarato la dose: "C'è chi lavora e

chi prende il sole e si mette le creme

. Non fai nulla e in più ci parli alle spalle". Ilona non ha gradito le parole di Rodriguez e ha ribattuto: "Non è vero che non faccio niente dalla mattina alla sera, non è giusto".

In sua difesa, la Staller ha raccontato che

Estefania Bernal

le avrebbe impedito di andare a pescare i paguri, ma la modella argentina ha fermamente respinto l'accusa. "Non è vero - ha spiegato -, mai detto". Nella discussione è di nuovo intervenuto Nicolas che ha aggiunto: "Se tu avessi voglia di contribuire potresti farlo. Ti abbiamo sempre portato rispetto, ti abbiamo sempre portato il cibo per prima". I naufraghi non sono riusciti a chiarirsi, riusciranno a trovare un punto d'incontro durante la sesta puntata dell'"Isola dei Famosi"?

