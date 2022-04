"Isola dei famosi", notte insonne per Guendalina: la colpa è del fratello Edoardo

Nel giro di pochi giorni sono riusciti a conquistare tutti con la loro ironia e la loro spontaneità. Dopo una notte in bianco su Playa Accoppiada però Guendalina rinfaccia al fratello: "Edoardo ti voglio uccidere, non mi hai fatto dormire tutta la notte. Sono stata sveglia perché russavi"...

Poco prima, appena svegliato, Edoardo aveva parlato con Nicolas Vaporidis, rivelandogli di aver dormito bene: "Ho trovato la mia posizione". Ma probabilmente quella posizione per lui ottimale invece non aveva fatto dormire la sorella.

"Non ho chiuso occhio", si lamenta infatti Guendalina. Il fratello allora si rende conto di quello che è successo, tra le risate degli altri naufraghi svegli chiede a chi l'ha visto dormire in quale posizione fosse durante la notte. Scoperto l'arcano, spiega: "Io a pancia in su russo a pancia in giù no". "E allora inchiodati, soffocati", gli risponde la sorella a tono, nell'ilarità generale.

