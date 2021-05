"Isola dei Famosi": chi saranno gli ultimi 4 finalisti?

Ormai manca poco alla finale (il 7 giugno) de " L’Isola dei Famosi " e lunedì 31 maggio in prima serata su Canale 5 verranno riempite le ultime 4 caselle che andranno a comporre i 6 finalisti della quindicesima edizione . Per guadagnarsi l’ambito posto, accanto ad Andrea e Ignazio , i naufraghi dovranno affrontare diverse prove e sottoporsi al voto del pubblico, sempre coordinati da Massimiliano Rosolino .

Uno degli abitanti di Cayo Paloma avrà l’opportunità di rientrare in gioco e di fare così una sorpresa inaspettata agli ex compagni di avventura che ritroveranno uno di loro a occupare la sesta casella della finale.

Ospiti in studio: Andrea Damante, Francesca Lodo, Emanuela Tittocchia, Vera Gemma, Gilles Rocca, Ubaldo Lanzo e Manuela Ferrera detta la “Spacca Cocchi”.

Chi dovrà poi lasciare per sempre l’Isola fra Isolde Kostner e Matteo Diamante? Stessa sorte anche per un secondo concorrente che sarà eliminato proprio in semifinale e dovrà lasciare per sempre la gara.

