"Isola dei famosi", Carly e Mirko cambiano gruppo per 48 ore

Nel frattempo, la campana suona ancora: è il momento per Spadino e Teresanna di cucinare con i Senatori. Spadino ne approfitta per confrontarsi con Loredana sul comportamento di Mirko, sostenendo che la sua reazione sia tipica della romanità. Loredana, romana d’adozione da trent’anni, dissente. Interviene anche Omar, ricordando come quella mattina Mirko fosse particolarmente agitato e che Loredana, forse, sia stata solo il bersaglio del suo sfogo.