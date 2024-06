"L'Isola dei Famosi 2024", Artur è molto deluso da Stoppa: "Ci sono rimasto male..."

Durante la semifinale Edoardo Stoppa ha accusato Artur di aver messo da parte un pezzo di cocco per se stesso. Vladimir gli chiede conferma e lui dice di aver trovato un pezzo di cocco girato tra le cose da buttare e di aver deciso, da quel momento, di tagliare lui, in quanto leader, tutti i cocchi. Vladimir accusa però Stoppa di essere stato stratega perché non ha detto la sua accusa direttamente ad Artur ma di averne parlato con gli altri, a favore di telecamera, per metterlo in cattiva luce.