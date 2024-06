Appuntamento con la semifinale de "L'Isola dei Famosi", il reality di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti ed Elenoire Casalegno inviata in Honduras. I naufraghi si sono sfidati in gare e duelli per conquistare un posto in finale, raggiungendo così Edoardo Stoppa per contendersi la vittoria: a completare la cinquina dei finalisti sono stati Artur, Alvina, Edoardo Franco e Aras. A questi si aggiunge Samuel Peron, finalista segreto che passerà i prossimi giorni in un posto diverso dagli altri e a loro insaputa. Matilde Brandi ha potuto riabbracciare la sua amica Manila Nazzaro, volata in Honduras. Artur è l'ultimo leader di questa edizione: in nomination vanno Edoardo Franco e Aras.