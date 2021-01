Isoardi a "Verissimo" racconta l'amore con Salvini: "Tre anni per dimenticarlo"

Ufficio stampa

"Il selfie a letto era una foto d'amore" - "Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato”. Ai microfoni del talk show Elisa commenta il discusso selfie che la ritraeva a letto insieme all’ex ministro: “Uno paga per le scelte d’amore, ma anche per quelle di libertà. Ognuno deve fare ciò che si sente. Per me era una foto d’amore con una frase d’amore. Non lo trovo per niente volgare e assurdo. Mi prendo le mie colpe, ma penso di non aver fatto niente di grave”.

Balli bollenti per Elisa Isoardi, scatenata sulle note di "Dirty Dancing" Instagram 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 3 di 26 Instagram 4 di 26 Instagram 5 di 26 Instagram 6 di 26 Instagram 7 di 26 Instagram 8 di 26 Instagram 9 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci



"Sono pronta a diventare mamma" - Dopo la rottura con Salvini, oggi fidanzato con Francesca Verdini, la Isoardi adesso è pronta ad aprire le porte all’amore: “Sono felice per lui, che abbia metabolizzato più velocemente di me. Oggi il mio cuore è pronto a ricevere, ma al momento non c’è nessuno. In questi tre anni non l’ho voluto io, non ero ancora pronta. Mi piacerebbe diventare mamma”.

Ti potrebbe interessare: