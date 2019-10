Elisa Isoardi confessa la gelosia: "Spiavo il telefono di Matteo Salvini e ho trovato quel che dovevo trovare"

Elisa Isoardi è tornata a parlare della relazione con Matteo Salvini . La conduttrice ha raccontato alcuni aneddoti: "Conoscevo la password del suo telefono, ma lui non lo sapeva", rivelando che le è capitato di "spiarlo": "Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare, come fanno tutte le coppie e come fanno le donne gelose". E per questo ha ammesso che all'ex ha "spaccato il telefonino troppe volte".

Ospite di "Un giorno da pecora", la conduttrice ha raccontato che con Salvini è rimasta in amicizia: "I nostri rapporti sono rimasti civili e cordiali. Se l'altro giorno quando non è stato bene gli ho scritto? Certo, ci mancherebbe". La sua vita oggi non è cambiata: "E' come prima: ho sempre fatto quel che dovevo fare, ho sempre lavorato. Le storie finiscono e si va avanti, non è un problema", ha spiegato.

Alla domanda se oggi ripubblicherebbe sui social quella foto con lei e il leader leghista sdraiati sul letto, la Isoardi si è mostrata sicura: "Certo, era un momento normalissimo che è stato interpretato male".



A proposito invece della sua situazione sentimentale la conduttrice ha rivelato serenamente di non essere fidanzata: "Vi pare? Giro con un cane in borsa, è proprio il simbolo della zitella!”.