Isabella Ferrari e l'aborto: "Mia madre presente un atto innaturale ma rivoluzionario"

Ospite a "Verissimo" l'attrice Isabella Ferrari ripercorre le tappe della sua carriera, iniziata a soli 17 anni con il film di Carlo Vanzina "Sapore di Mare", e le scelte difficili compiute da giovane come quella di ricorrere all'aborto. "Ho condiviso quel momento con mia madre e anche se può sembrare innaturale di certo è stato rivoluzionario", spiega Ferrari. E aggiunge: "Vorrei essere in Francia dove il diritto (all'interruzione di gravidanza ndr) è nella Costituzione ed è un tassello che non si può cambiare mentre in alcuni Stati degli Usa oggi non è più permesso".

Nel corso dell'intervista nel talk show di Canale 5 Isabella Ferrari, oggi madre di 3 figli, afferma come la decisione di avere o meno un bambino debba nascere "dall'amore". "Accettare di portare avanti una gravidanza non può essere imposta dalla violenza o dalla miseria e la decisione non può che essere nelle mani della donna", afferma.