"Io sono Farah", come finisce la soap di Canale 5

La serie si conclude con la morte di Tahir, accadimento attorno al quale ruota la serie. Quest'ultimo, dopo aver ricevuto il proiettile che lo ha ferito mortalmente, riesce in fin di vita a telefonare a Farah: le chiede di parlare con Salim e le confessa ancora una volta tutto il suo amore. Durante quella breve e drammatica chiamata, Farah gli rivela che diventerà padre. Dopo aver ascoltato questa notizia, Tahir muore tra le braccia di Mehmet. Al funerale amici e familiari siano affranti per la morte di Tahir, ma in realtà si scopre che è tutta una finzione. Infatti, Tahir è vivo: grazie alla messa in scena della sua morte, lui e Farah riescono finalmente a ritrovarsi e, lontano da pericoli e minacce, possono iniziare una nuova vita insieme.