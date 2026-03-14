"Io sono Farah", come finisce la soap di Canale 5
Ecco come si è conclusa l'amatissima serie turca: il finale spiegato e quello che c'è da sapere
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Venerdì 13 marzo è andata in onda l'ultima puntata di "Io sono Farah", la serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir. La soap amatissima dal pubblico, tra amori tormentati e ribaltamenti improvvisi della trama, è giunta all'epilogo riservando non pochi colpi di scena. Su Mediaset Infinity, è possibile vedere in streaming gratis la puntata finale della seconda e ultima stagione di Io sono Farah.
"Io sono Farah 2", come finisce?
Nell'ultimo appuntamento con la seconda e ultima stagione di "Io sono Farah", l'operazione per smantellare l'organizzazione di Orhan e del suo capo sta per iniziare, ma il rischio per Tahir preoccupa Mehmet, avvicinando finalmente i due fratelli. A questo punto Farah decide di ordire un ricatto nei confronti di Orhan, usando un video di Gonul per ottenere la prova che potrebbe incastrarla nell'omicidio di Ali Galip. La missione per lo scambio dell'oro si fa più complessa quando la copertura salta e Tahir viene colpito da un proiettile, che lo ferisce.
"Io sono Farah", il finale dell'ultima puntata
La serie si conclude con la morte di Tahir, accadimento attorno al quale ruota la serie. Quest'ultimo, dopo aver ricevuto il proiettile che lo ha ferito mortalmente, riesce in fin di vita a telefonare a Farah: le chiede di parlare con Salim e le confessa ancora una volta tutto il suo amore. Durante quella breve e drammatica chiamata, Farah gli rivela che diventerà padre. Dopo aver ascoltato questa notizia, Tahir muore tra le braccia di Mehmet. Al funerale amici e familiari siano affranti per la morte di Tahir, ma in realtà si scopre che è tutta una finzione. Infatti, Tahir è vivo: grazie alla messa in scena della sua morte, lui e Farah riescono finalmente a ritrovarsi e, lontano da pericoli e minacce, possono iniziare una nuova vita insieme.
"Io sono Farah", cast e personaggi
Nella serie, Demet Özdemir veste i panni della protagonista Farah, giovane iraniana immigrata a Istanbul. L'attrice turca è particolarmente apprezzata dal pubblico italiano grazie ai ruoli interpretati in altre serie di successo come "Daydreamer", "My home my destiny" e "La ragazza e l'ufficiale". Tahir, capo di un'organizzazione criminale, è interpretato da Engin Akyürek; mentre Feyyaz Duman - noto per il ruolo di Arif Kara nella serie "La forza di una donna" - è Behnam. Nel cast troviamo anche Senan Kara, già nota in "My home my destiny", che in questo caso presta il volto a Vera.