"Io derisa da tutti": il duro sfogo di Gemma

Da quando ha iniziato la frequentazione con il 26enne Nicola, la dama torinese è stata molto spesso bersaglio di dure critiche e attacchi. Durante l'ultima puntata del trono over di "Uomini e Donne" Gemma Galgani, 70 anni, non è riuscita a farsele scivolare addosso ed è esplosa in un duro sfogo: "Continuate a offendermi, sono derisa da tutti".

La dama torinese lamenta di continue battute e "sorrisini" tutte le volte in cui, la sua frequentazione col giovane Nicola, diventa protagonista del programma. "Sei una delusione", piange Gemma rivolgendosi a Roberta anche lei accusata di prenderla in giro. L'opinionista Gianni Sperti, invece, accusa la 70enne di essere "cattiva" a seguito delle frasi al vetriolo rivolte a Valentina. Una reazione di difesa quella di Gemma che si sente perennemente attaccata. Al punto che è dovuta intervenire anche la conduttrice del programma, Maria De Filippi: "Gemma sta vivendo questa frequentazione con difficoltà a causa delle continue critiche. Il fatto che tutti le puntino il dito contro la fa soffrire. Forse si aspetta solidarietà - conclude Maria - da persone come Valentina e Roberta che reputa diverse rispetto a coloro che l'hanno sempre attaccata".