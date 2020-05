Gemma porta in esterna il giovane Nicola e lui si dichiara: "Con me non devi aver paura"

Si fa sempre più intensa la conoscenza tra Gemma Galgani e il 26 enne "Sirius" Nicola. La dama torinese nel corso della puntata di "Uomini e Donne" andata in onda lunedì 18 maggio ha portato il suo corteggiatore in esterna: dopo una cena romantica a lume di candela, i due si sono concessi un ballo a prova di distanziamento.

Dopo la cena i due si sono lasciati andare a delle dichiarazioni molto importante: "Sento che c'è qualcosa di molto forte tra di noi", ha detto Gemma. "Con me non devi aver paura", la risposta del giovane Sirius, accusato da molti, in particolar modo dall'opinionista Tina Cipollari, di voler corteggiare Gemma soltanto per ottenere visibilità.