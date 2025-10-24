Al termine di una finale particolarmente emozionante, la coppia padre-figlio si è aggiudicata la vittoria del talent condotto da Michelle Hunziker
© Da video
Matteo Verga e papà Mario sono i vincitori di "Io Canto Family" 2025. Nella finalissima del talent show, in onda giovedì 23 ottobre su Canale 5, la coppia ha dimostrato una complicità fuori dal comune, alla quale si aggiunge la passione per la musica. Un legame speciale emerso già dalla prima puntata e necessario per affermarsi nell'ultima sfida contro Alice Francavilla e suo padre Gianvito.
Sotto la guida del loro coach Ermal Meta, Matteo e Mario hanno regalato intense emozioni interpretando prima "Lo Stadio", di Tiziano Ferro. Quindi, hanno cantato l'intramontabile "Si può dare di più", portata al successo nel 1987 dal trio formato da Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi e Gianni Morandi. Infine, la coppia ha concluso il percorso a "Io Canto Family" con "Sere Nere" e "Balorda nostalgia", brani rispettivamente di Tiziano Ferro e di Olly.
Con il 63% dei voti, Matteo e Mario hanno avuto la meglio su Alice e il papà Gianvito, aggiudicandosi il montepremi di 50mila euro.
"Non so se è un sogno o realtà", è riuscito a dire il piccolo Matteo, emozionato tanto quanto il papà Mario di fronte all'ovazione del pubblico in studio. "Ogni tanto i sogni diventano realtà", è il commento della conduttrice Michelle Hunziker, la quale ha poi voluto rivolgere un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del programma.