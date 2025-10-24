Matteo Verga e papà Mario sono i vincitori di "Io Canto Family" 2025. Nella finalissima del talent show, in onda giovedì 23 ottobre su Canale 5, la coppia ha dimostrato una complicità fuori dal comune, alla quale si aggiunge la passione per la musica. Un legame speciale emerso già dalla prima puntata e necessario per affermarsi nell'ultima sfida contro Alice Francavilla e suo padre Gianvito.



Sotto la guida del loro coach Ermal Meta, Matteo e Mario hanno regalato intense emozioni interpretando prima "Lo Stadio", di Tiziano Ferro. Quindi, hanno cantato l'intramontabile "Si può dare di più", portata al successo nel 1987 dal trio formato da Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi e Gianni Morandi. Infine, la coppia ha concluso il percorso a "Io Canto Family" con "Sere Nere" e "Balorda nostalgia", brani rispettivamente di Tiziano Ferro e di Olly.