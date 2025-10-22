Michelle Hunziker conduce la finale di "Io Canto Family"

Ad accompagnare le esibizioni dei concorrenti, i coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri, che li hanno guidati e sostenuti lungo tutto il percorso artistico. Ospiti in studio: Benedetta Caretta, Marta Viola e Namite Selvaggi. Le vincitrici delle passate edizioni del programma torneranno insieme sul palco per regalare al pubblico una performance indimenticabile. A decretare i finalisti di “Io Canto Family” saranno le votazioni della giuria composta da Patty Pravo e Noemi. Il verdetto finale, però, sarà nelle mani del pubblico presente in sala, composto da cento persone. A dirigere la band, il maestro Valeriano Chiaravalle.