Televisione
in prima serata su canale 5

Michelle Hunziker conduce la finale di "Io Canto Family"

Le otto coppie rimaste si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi da 50mila euro

22 Ott 2025 - 12:45
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

 

Giovedì 23 ottobre, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con “Io Canto Family”, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker, con la direzione artistica di Roberto Cenci. Le otto coppie di familiari rimaste in gara  dopo aver suprato la semifinale (che ha visto come super orpite Renato Zero) si sfideranno per conquistare il titolo. La coppia vincitrice si aggiudicherà un montepremi di 50.000 euro e la targa speciale di R101, radio ufficiale del talent, che verrà consegnata dalla speaker Rebecca Staffelli.

In studio le vincitrici delle scorse edizioni

 Ad accompagnare le esibizioni dei concorrenti, i coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri, che li hanno guidati e sostenuti lungo tutto il percorso artistico. Ospiti in studio: Benedetta Caretta, Marta Viola e Namite Selvaggi. Le vincitrici delle passate edizioni del programma torneranno insieme sul palco per regalare al pubblico una performance indimenticabile. A decretare i finalisti di “Io Canto Family” saranno le votazioni della giuria composta da Patty Pravo e Noemi. Il verdetto finale, però, sarà nelle mani del pubblico presente in sala, composto da cento persone. A dirigere la band, il maestro Valeriano Chiaravalle.

