Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
GIOVEDI' IN PRIMA SERATA

"Io Canto Family" arriva alla semifinale, l'ospite speciale è Renato Zero

Nuovo appuntamento con il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker

15 Ott 2025 - 12:52
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Giovedì 16 ottobre, in prima serata su Canale 5, appuntamento con la semifinale di "Io Canto Family", il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Super ospite della serata, Renato Zero.

Leggi anche

Al via "Io Canto Family": le novità del talent condotto da Michelle Hunziker

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la gara entra nella sua fase più cruciale: le otto coppie rimaste in gara si sfideranno per conquistare gli ultimi posti disponibili per accedere alla finale. Quattro sono guidate dai coach Serena Brancale ed Ermal Meta, mentre le altre sono affidate a Sal Da Vinci e Giusy Ferreri.

A valutare le esibizioni sarà la giuria composta da Patty Pravo e Noemi, che deciderà quali delle quattro coppie accederanno direttamente alla fase successiva e quali, invece, finiranno al ballottaggio. Ma il pubblico in studio, formato da cento persone, potrà ribaltare il verdetto. Alla fine della serata, due coppie saranno eliminate definitivamente, mentre le migliori sei conquisteranno un posto nella finalissima, aggiungendosi alle due già qualificate nelle puntate precedenti.

Accompagnati dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, i talenti porteranno sul palco emozioni, storie e il calore dei legami familiari attraverso la musica. E, anche stavolta, non mancheranno le sorprese.

io canto
michelle hunziker
canale 5
renato zero

Sullo stesso tema