"Io Canto Family" arriva alla semifinale, l'ospite speciale è Renato Zero

A valutare le esibizioni sarà la giuria composta da Patty Pravo e Noemi, che deciderà quali delle quattro coppie accederanno direttamente alla fase successiva e quali, invece, finiranno al ballottaggio. Ma il pubblico in studio, formato da cento persone, potrà ribaltare il verdetto. Alla fine della serata, due coppie saranno eliminate definitivamente, mentre le migliori sei conquisteranno un posto nella finalissima, aggiungendosi alle due già qualificate nelle puntate precedenti.