"Io Canto Family" arriva alla semifinale, l'ospite speciale è Renato Zero

Nuovo appuntamento con il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker
Giovedì 16 ottobre, in prima serata su Canale 5, appuntamento con la semifinale di "Io Canto Family", il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Super ospite della serata, Renato Zero.
Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la gara entra nella sua fase più cruciale: le otto coppie rimaste in gara si sfideranno per conquistare gli ultimi posti disponibili per accedere alla finale. Quattro sono guidate dai coach Serena Brancale ed Ermal Meta, mentre le altre sono affidate a Sal Da Vinci e Giusy Ferreri.
A valutare le esibizioni sarà la giuria composta da Patty Pravo e Noemi, che deciderà quali delle quattro coppie accederanno direttamente alla fase successiva e quali, invece, finiranno al ballottaggio. Ma il pubblico in studio, formato da cento persone, potrà ribaltare il verdetto. Alla fine della serata, due coppie saranno eliminate definitivamente, mentre le migliori sei conquisteranno un posto nella finalissima, aggiungendosi alle due già qualificate nelle puntate precedenti.
Accompagnati dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, i talenti porteranno sul palco emozioni, storie e il calore dei legami familiari attraverso la musica. E, anche stavolta, non mancheranno le sorprese.