Renato Zero presenta il suo nuovo singolo "Senza" a "Io Canto Family"

L'attenzione si sposta quindi sulle emozioni scatenate grazie alla musica e alle canzoni, con un pensiero rivolto direttamente ai fan. "Non ci si abitua a questa realtà, anche se il nostro è un abbraccio costante. Da quando io mi sono affacciato al palcoscenico, ho sempre guardato verso di voi, verso le vostre problematiche, le vostre attese, i vostri sforzi. Ognuno di noi ha fatto ammenda sulle rispettive nostre facoltà di potere in qualche modo essere vicini, di poter sempre lavorare affinché la nostra sincerità non venisse mai meno".

