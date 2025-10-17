Renato Zero presenta il suo nuovo singolo "Senza" a "Io Canto Family"

Il cantautore romano si è esibito nel programma musicale di Canale 5 con un brano contenuto nel suo ultimo album
© Da video
Forti emozioni e applausi a scena aperta hanno accompagnato la partecipazione a sorpresa di Renato Zero a "Io Canto Family". Ospite durante la semifinale, in onda giovedì 16 ottobre in prima serata su Canale 5, l'artista romano ha presentato "Senza", uno dei diciannove brani contenuti nel suo nuovo album "L'OraZero".
"È un viaggio che si scontra, sfortunatamente, con un periodo storico così inquietante, se vogliamo. E un artista tiene in conto anche di queste prerogative", racconta Renato Zero al termine della performance, presentando così l'ultimo progetto di una brillante carriera ultracinquantennale.
Il celebre cantante ha quindi proseguito con un augurio per il futuro: "Con questo lavoro credo di aver messo un pochino a fuoco le mie responsabilità di uomo e di artista e di avervi consegnato una pagina della mia vita importante. Sperando che tutto quello che noi riteniamo impossibile a realizzarsi, possa in qualche modo brillare nelle menti di questi capi di stato e di questi governi, affinché l'uomo ritrovi la sua vera identità".
L'attenzione si sposta quindi sulle emozioni scatenate grazie alla musica e alle canzoni, con un pensiero rivolto direttamente ai fan. "Non ci si abitua a questa realtà, anche se il nostro è un abbraccio costante. Da quando io mi sono affacciato al palcoscenico, ho sempre guardato verso di voi, verso le vostre problematiche, le vostre attese, i vostri sforzi. Ognuno di noi ha fatto ammenda sulle rispettive nostre facoltà di potere in qualche modo essere vicini, di poter sempre lavorare affinché la nostra sincerità non venisse mai meno".