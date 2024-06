L'influencer Lucky John parla dell'operazione per cambiare il colore degli occhi: "Mi fanno sentire meglio"

A "Mattino 4" l'influencer Lucky John ha raccontato cosa lo abbia spinto a voler prendere questa decisione così delicata sul suo corpo, pur consapevole dei pericoli: "Sono nato sui social, spero che le persone non mi imitino. Io davvero non voglio essere idolatrato - ha spiegato -. Cosa c'era nei miei occhi che non andava? Ho deciso di prendere questa decisione perché ricollegavo i miei occhi marroni a un periodo della mia vita in cui non vivevo. Soffrivo di depressione, ho tentato il suicidio. Quando vedevo gli occhi marroni rivedevo quel ragazzo. Mi sono ripreso da questo momento, però quando rivedevo quel colore rivedevo quella persona depressa a malata".