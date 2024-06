Chirurgia, la storia di Mirella: "Sfigurata per un intervento estetico sbagliato"

Sfregiata per colpa di un intervento estetico sbagliato. È la storia di Mirella Serattini, giornalista di Bologna che 18 anni fa decise di sottoporsi a un'operazione per togliere delle rughe. Serattini era paziente di Stefano Stracciari che le aveva iniettato olio di silicone, sostanza vietata dal 1993. La vicenda era finita in tribunale e l’uomo fu condannato nel 2011 a 14 mesi, ma pochi mesi più tardi arrivò la prescrizione.